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Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом годуЦены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году

Депутат ЖК сравнил технику Минтранса с игрушками

Источник:
http://24.kg/vlast/42535_deput...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400175-ru.html

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29 декабря 2016, 10:35       Комментарии

"В правительстве заявляли о готовности к зиме. Но я своими глазами увидел, как наши граждане мучаются на дорогах", - заявил сегодня на заседании парламента депутат Тынчтыкбек Конушбаев.
Нардеп проехал по дороге Бишкек - Ош. "Но речь не обо мне, а о наших гражданах. Старики, дети, матери с грудничками днями и ночами стоят в пробке. Дорогу завалило снегом. Высылают технику, которую можно сравнить с игрушкой. А скоро студенты выйдут на каникулы, как они попадут домой? Министр транспорта должен уделить этому внимание", - сказал Тынчтыкбек Конушбаев.
Его коллега Дастанбек Джумабеков также попросил Министерство транспорта и дорог доставить дополнительную технику на дорогу Бишкек - Ош.
Накануне в МЧС сообщили о спуске снежных лавин на горных дорогах республики.

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