По Кыргызстану в праздничные дни общественный порядок будут обеспечивать более 9 тыс. милиционеров (фото)

29 декабря 2016, 10:12 Комментарии

На Старой площади столицы прошел развод Бишкекского гарнизона. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, провели открытый инструктаж милицейских нарядов, вступающих на службу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности города, под руководством первого заместителя министра Суйунбека Омурзакова.

"В связи с предстоящими праздничными мероприятиями Министерство внутренних дел предпринимает меры по усилению защиты жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. Обеспечению охраны особо важных, стратегических и охраняемых объектов жизнеобеспечения, жизнедеятельности, разрешительной системы", - сказал С.Омурзаков.

Милиционеры организуют встречи с администрациями увеселительных заведений, проводят разъяснительную работу по усилению безопасности граждан, тесному взаимодействию служб безопасности заведений с ОВД. С 30 декабря по 1 января личный состав милиции переводится на степень боевой готовности "Повышенная".

"В республике задействовано свыше 9 тыс. милиционеров, а в столице более 2,6 тыс. Кроме того, привлекаются члены добровольных народных дружин", - говорится в сообщении МВД.