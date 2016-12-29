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По Кыргызстану в праздничные дни общественный порядок будут обеспечивать более 9 тыс. милиционеров (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400174-ru.html

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29 декабря 2016, 10:12       Комментарии

На Старой площади столицы прошел развод Бишкекского гарнизона. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, провели открытый инструктаж милицейских нарядов, вступающих на службу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности города, под руководством первого заместителя министра Суйунбека Омурзакова.
"В связи с предстоящими праздничными мероприятиями Министерство внутренних дел предпринимает меры по усилению защиты жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. Обеспечению охраны особо важных, стратегических и охраняемых объектов жизнеобеспечения, жизнедеятельности, разрешительной системы", - сказал С.Омурзаков.
Милиционеры организуют встречи с администрациями увеселительных заведений, проводят разъяснительную работу по усилению безопасности граждан, тесному взаимодействию служб безопасности заведений с ОВД. С 30 декабря по 1 января личный состав милиции переводится на степень боевой готовности "Повышенная".
"В республике задействовано свыше 9 тыс. милиционеров, а в столице более 2,6 тыс. Кроме того, привлекаются члены добровольных народных дружин", - говорится в сообщении МВД.

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