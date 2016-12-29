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Депутат просит дать Араванскому району статус приграничного района

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400173-ru.html

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29 декабря 2016, 10:24       Комментарии

Депутат Кубанычбек Нурматов ("Кыргызстан") просит дать Араванскому району статус "приграничного района".
По его словам, придание статуса для района, который находится недалеко от границы с Узбекистаном, не потребует никаких дополнительных средств из бюджета.
"Но этот статус позволит получать помощь от международных организацией, которые могут помочь с ремонтом дорог и другими вещами", - сказал он.
Кроме того, по словам К.Нурматова, в районе существует только один мост. Первый вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев посетил район с визитом по этому вопросу. На каком этапе находится вопрос, спросил депутат.

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