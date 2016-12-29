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Депутат возмущен, что вопрос с многокилометровыми пробками на перевале Тёо-Ашуу не решается

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400172-ru.html

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29 декабря 2016, 10:30       Комментарии

Депутат Тынчтыкбек Конушбаев ("Кыргызстан") возмущен, что вопрос с многокилометровыми пробками на перевале Тёо-Ашуу не решается.
Как сказал он 29 декабря на заседании парламента, он недавно побывал в Суусамыре и застрял в многокилометровой пробке на Тёо-Ашуу.
"Правительство отчитывалось, что оно готово к зиме. Но здесь я был свидетелем страданий наших граждан. С одной стороны 3-4 км машин, с другой стороны столько же. Всю ночь в пробке простояли пожилые люди, дети, грудные младенцы", - сказал он.
По словам депутата, пробка образуется из-за того, что снег вовремя не убирается. В стране недостаточно техники.
"У водителей заканчивался бензин, им приходилась просить друг у друга. Водители были в бешенстве, может, что-нибудь произойти... Если кто-то пытался проехать вне очереди, его чуть не съели", - заявил Т.Конушбаев.
Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") 28 декабря со ссылкой на Т.Конушбаева заявил о пробке на Тёо-Ашуу.
"Он [Т.Конушбаев] застрял там. Техники нет, никто не очищает. Соответствующим органам надо дать поручение взять под контроль этот вопрос. Депутат сегодня на работу не пришел", - сказал А.Назаров.

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