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Налоговая утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400171-ru.html

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29 декабря 2016, 10:13       Комментарии

Государственная налоговая служба в целях эффективного администрирования, систематизации оказания налоговых услуг по выдаче справок налогоплательщикам и унификации форм бланков справок, утвердила формы справок, выдаваемых налоговыми органами налогоплательщикам.
По данным пресс-службы ведомства, утверждены формы справок о налоговой регистрации и об отсутствии налоговой задолженности.
"Утверждена справка о налоговой регистрации налогоплательщика для открытия счета в банке, для целей импорта товаров из государств – членов ЕАЭС, для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия малообеспеченным семьям и для подтверждения резидентства в Кыргызской Республике. Также справка об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика для представления конкурсной комиссии по проведению государственной закупки, для получения кредита в банке и для регистрации прекращения деятельности юридического лица", — сообщает пресс-служба.
Налоговые органы должны будут выдавать справки по заявлениям налогоплательщиков на фирменных бланках ГНС.

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