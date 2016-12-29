Налоговая утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

29 декабря 2016, 10:13 Комментарии

Государственная налоговая служба в целях эффективного администрирования, систематизации оказания налоговых услуг по выдаче справок налогоплательщикам и унификации форм бланков справок, утвердила формы справок, выдаваемых налоговыми органами налогоплательщикам.

По данным пресс-службы ведомства, утверждены формы справок о налоговой регистрации и об отсутствии налоговой задолженности.

"Утверждена справка о налоговой регистрации налогоплательщика для открытия счета в банке, для целей импорта товаров из государств – членов ЕАЭС, для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия малообеспеченным семьям и для подтверждения резидентства в Кыргызской Республике. Также справка об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика для представления конкурсной комиссии по проведению государственной закупки, для получения кредита в банке и для регистрации прекращения деятельности юридического лица", — сообщает пресс-служба.

Налоговые органы должны будут выдавать справки по заявлениям налогоплательщиков на фирменных бланках ГНС.