В парламенте возмущены тем, что знахарь Зайналиев продолжает лечить людей

29 декабря 2016, 10:29 Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) в ходе заседания парламента заявила, что клиника в микрорайоне Кок-Жар, где скончалась онкобольная женщина этим летом, продолжает работать.

Как отметила депутат, клиникой заведует знахарь Зайналиев, который не имеет медицинского образования.

"Мне отвечали, что идет следствие. Но до меня доходит сведения, что его клиника продолжает работать. Прошу подтвердить, что следствие продолжается", – попросила она.

Также Карамушкина выразила недоумение, почему Минздрав или другие органы не могут привлечь к ответственности этого лекаря.