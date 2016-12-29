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На должностных лиц Отуз-Адырского айыл окмоту возбудили уголовное дело за присвоение более 1 млн. сомов

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400168-ru.html

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29 декабря 2016, 9:33       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Отуз-Адырского айыл окмоту Кара-Суйского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 316 (халатность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмоту путем исправления и внесения ложных сведений в соответствующие бухгалтерские документы присвоили денежные средства на сумму 1 миллион 168 тысяч сомов.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

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