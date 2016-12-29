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ГНС утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400167-ru.html

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29 декабря 2016, 9:47       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам, сообщает пресс-служба ведомства.
Данные меры приняты в целях эффективного администрирования, систематизации оказания налоговых услуг по выдаче справок налогоплательщикам и унификации форм бланков справок.
В частности, утверждены формы справок:
- о налоговой регистрации налогоплательщика для открытия счета в банке, для целей импорта товаров из государств - членов ЕАЭС, для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия малообеспеченным семьям и для подтверждения резидентства в КР;
- об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика для представления конкурсной комиссии по проведению государственной закупки, для получения кредита в банке и для регистрации прекращения деятельности юридического лица.
В соответствии с чем налоговые органы должны будут выдавать справки по заявлениям налогоплательщиков на фирменных бланках ГНС.

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