ГНС утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

29 декабря 2016, 9:47 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные меры приняты в целях эффективного администрирования, систематизации оказания налоговых услуг по выдаче справок налогоплательщикам и унификации форм бланков справок.

В частности, утверждены формы справок:

- о налоговой регистрации налогоплательщика для открытия счета в банке, для целей импорта товаров из государств - членов ЕАЭС, для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия малообеспеченным семьям и для подтверждения резидентства в КР;

- об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика для представления конкурсной комиссии по проведению государственной закупки, для получения кредита в банке и для регистрации прекращения деятельности юридического лица.

В соответствии с чем налоговые органы должны будут выдавать справки по заявлениям налогоплательщиков на фирменных бланках ГНС.