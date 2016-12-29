Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Карамат Орозова: Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионовКарамат Орозова: Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионовГНС утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикамГНС утвердила формы справок, выдаваемых налогоплательщикам

Бизнесмены Хунаня (Китай) в 2017 году посетят Кыргызстан для изучения возможностей инвестирования

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400166-ru.html

Похожие новости

Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году

По Кыргызстану в праздничные дни общественный порядок будут обеспечивать более 9 тыс. милиционеров (фото)

В Кыргызстане сохраняется лавиноопасность

Алексей Елисеев сообщил об отказе Интерпола искать его клиента из Кыргызстана

Кыргызстан 2016 через призму зарубежных СМИ

29 декабря 2016, 9:52       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 28 декабря с.г. в столице провинции Хунань - г. Чанша Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Гуанчжоу организовало презентацию об инвестиционных возможностях страны для представителей деловых кругов данного региона.
Как отметили в генконсульстве, генеральный консул М.Тентимишов в своей приветственной речи сообщил о хорошей динамике кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах и отметил необходимость его дальнейшего наращивания.
Далее с презентацией о легкой промышленности, горной добыче, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики Кыргызстана выступил вице-консул Д.Кочкоров. Присутствующим 70 участникам были также розданы информационные буклеты о туризме, текстиле, гидроэнергетике и горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики.
По завершению инвест-презентаций гостям были предоставлены ответы на имеющиеся вопросы. Предприниматели провинции Хунань акцентировали свою заинтересованность к золотодобывающей отрасли Кыргызстана, импорту меда и экологически чистой сельхозпродукции в КНР.
По итогам мероприятия была достигнута договоренность о том, что китайская сторона сформирует деловую делегацию и в мае-июне 2017 года посетит Кыргызскую Республику для изучения возможностей инвестирования.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум