Бизнесмены Хунаня (Китай) в 2017 году посетят Кыргызстан для изучения возможностей инвестирования

29 декабря 2016, 9:52 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. 28 декабря с.г. в столице провинции Хунань - г. Чанша Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Гуанчжоу организовало презентацию об инвестиционных возможностях страны для представителей деловых кругов данного региона.

Как отметили в генконсульстве, генеральный консул М.Тентимишов в своей приветственной речи сообщил о хорошей динамике кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах и отметил необходимость его дальнейшего наращивания.

Далее с презентацией о легкой промышленности, горной добыче, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики Кыргызстана выступил вице-консул Д.Кочкоров. Присутствующим 70 участникам были также розданы информационные буклеты о туризме, текстиле, гидроэнергетике и горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики.

По завершению инвест-презентаций гостям были предоставлены ответы на имеющиеся вопросы. Предприниматели провинции Хунань акцентировали свою заинтересованность к золотодобывающей отрасли Кыргызстана, импорту меда и экологически чистой сельхозпродукции в КНР.

По итогам мероприятия была достигнута договоренность о том, что китайская сторона сформирует деловую делегацию и в мае-июне 2017 года посетит Кыргызскую Республику для изучения возможностей инвестирования.