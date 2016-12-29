ЕЭК одобрила рекомендацию по развитию в Евразийском союзе технопарков и кластеров

29 декабря 2016, 9:58 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняли Рекомендацию "О распространении наилучших практик создания и обеспечения функционирования объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)".

В странах Союза создано несколько сот объектов индустриально-инновационной инфраструктуры: кластеры, технопарки, индустриальные парки, экономические зоны, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и т.д. Они показали себя эффективными инструментами "горизонтальной" поддержки промышленных предприятий и инновационных компаний.

Вместе с тем в национальной нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность объектов индустриально-инновационной инфраструктуры, отсутствуют единообразные стандарты, терминология и критерии отнесения к объектам инфраструктуры. Это приводит к неравным условиям в осуществлении хозяйственной деятельности в союзных странах, создавая предпосылки для недобросовестной конкуренции.

Рекомендация предусматривает поэтапную работу с выходом на общие стандарты и систему добровольной сертификации создания и функционирования в ЕАЭС объектов инфраструктуры, а также обеспечение недискриминационного доступа к ним предприятий государств-членов.

Принятый документ направлен также на формирование информационного массива сведений о таких объектах инфраструктуры, который будет включать в том числе данные об условиях их работы в странах Союза. Предусматривается проведение совместных мероприятий по обмену опытом и изучению наилучших мировых практик создания таких объектов.

Реализация в ЕАЭС этого документа позволит повысить эффективность создания объектов инфраструктуры, выровнять механизмы государственной поддержки их функционирования, будет способствовать созданию привлекательной среды для инвесторов.

Переход на гармонизированные правила функционирования объектов инфраструктуры позволит качественно улучшить работу промышленности, сбалансировать конкурентные условия на едином союзном рынке.

Справка

Рекомендация подготовлена промышленным блоком ЕЭК в соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и Планом по его реализации (утверждены Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года № 9 и Решением Совета ЕЭК от 17 марта 2016 года № 17).

В государствах-членах Союза создано более 1150 различных объектов индустриально-инновационной инфраструктуры в сфере промышленности и инноваций, в том числе 50 свободных экономических зон, 100 индустриальных парков, 100 различных кластеров и зон развития, 200 технопарков, 300 бизнес-инкубаторов, 400 центров развития науки и инноваций.

Пресс-служба ЕЭК