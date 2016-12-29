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В Бишкеке подведены итоги турнира по футболу среди девушек

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/sport/full/115...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400164-ru.html

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29 декабря 2016, 9:59       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Бишкеке завершилось открытое первенство Специализированной детско-юношеской школы по спортивным играм олимпийского резерва по футболу среди девушек 2003 года и младше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В этой возрастной категории приняли участие более 70 футболисток, представляющих спортивные школы столицы. Организатором этих соревнований является Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивным играм.
На церемонии награждения приняли участие директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным играм Мейирхан Аманбеков и заместитель генерального секретаря федерации футбола КР Нурдин Букуев.
С приветственным словом к участникам обратился Мейирхан Аманбеков. Он поздравил победителей, призеров и участников первенства с наступающим новым годом.
"Мне очень приятно видеть вас, таких молодых, энергичных и целеустремлённых. Спасибо вам, что, несмотря на холод, вы играли на этом поле, закаляли своё тело и дух. Также хочу пожелать вам, любить футбол, видеть себя в футболе и продолжать играть и добиться наилучших результатов!", - сказал Аманбеков.
За награды первенства боролись 6 команд. По результатам матчей места на пьедестале распределились следующим образом:
первое место - СДЮШОР СИ - 1
второе место - РСДЮШОР ФЦ
третье место - СДЮШОР СИ - 16
В шаге от призовой тройки остановилась команда СДЮШОР СИ - 2, 5 место у СДЮШОР СИ № 23, 6 место - СДЮШОР СИ № 46.
Открытое первенство СДЮШОР СИ по футболу среди девушек 2003 года и младше проводился с 22 по 28 декабря.
Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

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