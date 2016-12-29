Коллегия ЕЭК продлила переходный период по выпуску тракторов и одобрила ограничение применения метилового спирта в охлаждающих жидкостях

29 декабря 2016, 10:02 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлили переходный период техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним". Изменения позволят продолжить производство и выпуск в обращение тракторов и их компонентов до 15 марта 2019 года при наличии действующих национальных документов об оценке соответствия, выданных или принятых до 15 февраля 2015 года.

Техрегламент устанавливает в Союзе единые обязательные для применения и исполнения требования к названным колесным и гусеничным тракторам и прицепам, обеспечения их свободного обращения в ЕАЭС. Документ распространяется и на вновь изготавливаемые и ввозимые компоненты тракторов и прицепов, влияющие на безопасность и выпускаемые отдельно.

Кроме того, на заседании Коллегии ЕЭК одобрен проект изменений приложения № 1 к техрегламенту "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". Предусматривается установление требований к содержанию метилового спирта в охлаждающих жидкостях не более 0,05 % (массовая доля).

Техрегламент установил требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; отработанным смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; продуктам, полученным в результате переработки отработанной продукции, прежде всего для защиты жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды.

​Пресс-служба ЕЭК