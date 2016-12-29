Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Техплатформа "Биомедицина" подготовит перечень совместных проектов и "дорожную карту" по их реализацииТехплатформа "Биомедицина" подготовит перечень совместных проектов и "дорожную карту" по их реализацииЕЭК одобрила проект Положения о мониторинге в Евразийском союзе рынка промпродукцииЕЭК одобрила проект Положения о мониторинге в Евразийском союзе рынка промпродукции

Коллегия ЕЭК продлила переходный период по выпуску тракторов и одобрила ограничение применения метилового спирта в охлаждающих жидкостях

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400162-ru.html

Похожие новости

Президенты стран ЕАЭС одобрили начало переговоров по созданию зон свободной тороговли с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром

Евразийская экономическая комиссия одобрила план сотрудничества с ЕЭК ООН

ЕЭК одобрила проект Положения о мониторинге в Евразийском союзе рынка промпродукции

ЕЭК одобрила рекомендацию по развитию в Евразийском союзе технопарков и кластеров

Российский проект "Жить" выпустил новогодний социальный ролик

29 декабря 2016, 10:02       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлили переходный период техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним". Изменения позволят продолжить производство и выпуск в обращение тракторов и их компонентов до 15 марта 2019 года при наличии действующих национальных документов об оценке соответствия, выданных или принятых до 15 февраля 2015 года.
Техрегламент устанавливает в Союзе единые обязательные для применения и исполнения требования к названным колесным и гусеничным тракторам и прицепам, обеспечения их свободного обращения в ЕАЭС. Документ распространяется и на вновь изготавливаемые и ввозимые компоненты тракторов и прицепов, влияющие на безопасность и выпускаемые отдельно.
Кроме того, на заседании Коллегии ЕЭК одобрен проект изменений приложения № 1 к техрегламенту "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". Предусматривается установление требований к содержанию метилового спирта в охлаждающих жидкостях не более 0,05 % (массовая доля).
Техрегламент установил требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; отработанным смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; продуктам, полученным в результате переработки отработанной продукции, прежде всего для защиты жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды.
​Пресс-служба ЕЭК

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум