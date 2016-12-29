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Техплатформа "Биомедицина" подготовит перечень совместных проектов и "дорожную карту" по их реализации

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400161-ru.html

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29 декабря 2016, 10:04       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Евразийская технологическая платформа (ЕТП) "Биомедицина" в начале 2017 года представит на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) ряд совместных инновационных кооперационных проектов в области биомедицинских технологий.
В декабре 2016 года состоялся круглый стол, организованный Департаментом промышленной политики ЕЭК и посвященный сотрудничеству в области биомедицинских технологий. В мероприятии приняли участие представители ведущих научных и производственных организаций отрасли, а также профильных вузов государств ЕАЭС.
На совещании обсуждались вопросы взаимодействия технологической платформы, ЕЭК и организаций-координаторов от стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский проинформировал участников платформы о работе Комиссии по формированию механизмов поддержки реализации профильных проектов.
"Перед нами встает совершенно конкретная задача по определению перечня совместных проектов и плана мероприятий по их реализации", - резюмировал Александр Готовский.
По итогам встречи принято решение о подготовке участниками ЕТП перечня совместных проектов и соответствующей "дорожной карты". Также обсуждены вопросы подготовки и организации Комиссией и Евразийскими технологическими платформами "Первого съезда ЕТП", на котором планируется обсудить указанные проекты, дорожные карты и выработать конкретные решения по обеспечению их реализации.
​Пресс-служба ЕЭК

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