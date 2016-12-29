ЕЭК рекомендует развивать союзный рынок электромобилей

29 декабря 2016, 10:06 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла рекомендации для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию экологических видов транспорта - электромобилей.

Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электромобилей показал, что во многих странах мира предпринимаются активные меры по развитию, стимулированию производства и потребления экологических видов транспорта.

На основе изучения международного опыта ЕЭК подготовила ряд рекомендаций, направленных на обеспечение готовности действующих в странах ЕАЭС испытательных лабораторий по апробации образцов моторных транспортных средств с электрическими двигателями. В первую очередь эксперты ЕЭК предлагают сократить сроки получения разрешительных документов на строительство зарядной и сервисной инфраструктуры для электротранспорта. Кроме этого, рекомендации включают в себя предложения для повышения информированности участников рынка электротранспорта о преимуществах и экологичности таких транспортных средств и стимулированию их внедрения.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский подчеркнул, что рекомендации Комиссии будут способствовать развитию в странах "пятерки" производственной базы и сервисной инфраструктуры для электротранспорта.

"В совокупности, меры по развитию электромобилестроения не только создадут основу для освоения высоких технологий в автомобилестроении Союза, но и приведут к снижению объёмов выбросов загрязняющих веществ и улучшению экологической ситуации", - резюмировал министр.

​Пресс-служба ЕЭК