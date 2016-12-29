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В Джалал-Абаде столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека

Источник:
http://kabar.kg/incident/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400159-ru.html

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29 декабря 2016, 10:06       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Джалал-Абадской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, ДТП произошло накануне примерно в 17:50 на 558 км автодороги Бишкек-Ош в Сузакском районе. "Столкнулись грузовая автомашина марки MAN (госномер S 3198 АZ) и "Хонда-Фит" (О 2929 АХ). В результате ДТП на месте скончались 4 человека, (2 женщины, 2 мужчины), находившиеся в легковой автомашине - уроженцы Базар-Коргонского района", - рассказали в МЧС.
Как отмечается, тела погибших были извлечены спасателями и доставлены в морг областной больницы. Водитель автомашины MAN доставлен в РОВД.

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