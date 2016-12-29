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Девочка из США стала звездой соцсетей после неудачного прыжка на батуте

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42528_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400158-ru.html

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29 декабря 2016, 9:41       Комментарии

Четырехлетняя девочка из США стала настоящей знаменитостью в социальных сетях после неудачного прыжка на обледеневшем батуте. Об этом написало РИА "Новости".
На прошлой неделе американка Хизер Грин из Колорадо опубликовала видео, где ее дочь София прыгает на обледеневший батут и падает. По словам женщины, она была уверена, что "лед просто расколется", но в реальности все получилось иначе.
Запись появилась потому, что София хотела, чтобы мама сняла ее прыжок и показала бабушке и дедушке.
"Мой ребенок совсем не ушибся. Она действительно хотела прыгнуть. Никто не заставлял ее. Моя четырехлетка так взволнована тем, что столько людей увидели, как она падает! Она думает, что знаменита...", - написала Хизер Грин в Facebook.
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Видео опубликовали 25 декабря. За трое суток оно собрало 24 миллиона просмотров, отметило агентство.

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