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В Кыргызстане сохраняется лавиноопасность

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42531_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400156-ru.html

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Штормовое предупреждение — 29-30 декабря на дорогах страны сохраняется опасность схода лавин

29 декабря 2016, 9:57       Комментарии

В Кыргызстане на горных дорогах сохраняется угроза схода лавин, поэтому проводят их принудительный спуск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, 28 декабря произведен принудительный спуск на 222-м километре (Токтогульский район) автодороги Бишкек - Ош, спущено 12 тысяч кубометров снежной массы. Всего с начала сезона на трассе спущено 115,5 тысячи кубометров снега.
Спуск произведен и на автодороге Нарын - Казарман.
Здесь на 71-м, 72-м, 74-м и 76-м километрах в общей сложности спущено 4,3 тысячи кубометров снежной массы, сообщила пресс-служба ведомства.

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