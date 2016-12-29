В Кыргызстане сохраняется лавиноопасность

29 декабря 2016, 9:57 Комментарии

В Кыргызстане на горных дорогах сохраняется угроза схода лавин, поэтому проводят их принудительный спуск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 28 декабря произведен принудительный спуск на 222-м километре (Токтогульский район) автодороги Бишкек - Ош, спущено 12 тысяч кубометров снежной массы. Всего с начала сезона на трассе спущено 115,5 тысячи кубометров снега.

Спуск произведен и на автодороге Нарын - Казарман.

Здесь на 71-м, 72-м, 74-м и 76-м километрах в общей сложности спущено 4,3 тысячи кубометров снежной массы, сообщила пресс-служба ведомства.