Депутат настаивает: прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить

29 декабря 2016, 9:59 Комментарии

"Прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить", - заявил сегодня в парламенте депутат Мирлан Бакиров.

По его словам, в документе более 50 статей и 400 глав. "Кыргызстан на 80 процентов зависит от импорта. Как кодекс повлияет на предпринимателей, работающих с Китаем и Турцией? До ратификации мы должны изучить кодекс по каждой статье. Необходимо раздать подписанный вариант. Мы должны быть далеки от того, чтобы в ускоренном порядке принимать документы", - сказал нардеп.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге по итогам саммита Евразийского экономического союза главы государств ЕАЭС подписали Таможенный кодекс.