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Депутат настаивает: прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить

Источник:
http://24.kg/vlast/42532_deput...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400155-ru.html

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29 декабря 2016, 9:59       Комментарии

"Прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить", - заявил сегодня в парламенте депутат Мирлан Бакиров.
По его словам, в документе более 50 статей и 400 глав. "Кыргызстан на 80 процентов зависит от импорта. Как кодекс повлияет на предпринимателей, работающих с Китаем и Турцией? До ратификации мы должны изучить кодекс по каждой статье. Необходимо раздать подписанный вариант. Мы должны быть далеки от того, чтобы в ускоренном порядке принимать документы", - сказал нардеп.
Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге по итогам саммита Евразийского экономического союза главы государств ЕАЭС подписали Таможенный кодекс.

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