Новоизбранные судьи местных судов принесли присягу в Верховном суде (фото)

29 декабря 2016, 9:41 Комментарии

В Верховном суде 28 декабря прошла церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Мероприятие открыла председатель Верховного суда Айнаш Токбаева. Она призвала новый состав судей быть верными присяге, также пожелала успехов в их ответственной работе и вместе с тем поздравила с наступающим Новым годом.

В торжественной церемонии участвовали новоизбранные судьи местных судов Баткенской области:

- Аматов Нурлан Тологонович - судья Кызыл-Кийского городского суда;

- Оморов Расул Бактыбекович - судья Баткенского районного суда;

- Алимбекова Жылдыз Кубанычовна - судья Кадамжайского районного суда.

Судья Нарынского городского суда Нарынской области:

- Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.