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Новоизбранные судьи местных судов принесли присягу в Верховном суде (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400154-ru.html

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29 декабря 2016, 9:41       Комментарии

В Верховном суде 28 декабря прошла церемония принесения присяги новоизбранными судьями местных судов Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
Мероприятие открыла председатель Верховного суда Айнаш Токбаева. Она призвала новый состав судей быть верными присяге, также пожелала успехов в их ответственной работе и вместе с тем поздравила с наступающим Новым годом.
В торжественной церемонии участвовали новоизбранные судьи местных судов Баткенской области:
- Аматов Нурлан Тологонович - судья Кызыл-Кийского городского суда;
- Оморов Расул Бактыбекович - судья Баткенского районного суда;
- Алимбекова Жылдыз Кубанычовна - судья Кадамжайского районного суда.
Судья Нарынского городского суда Нарынской области:
- Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.

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