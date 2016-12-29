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Праздник для пожилых. С наступающим праздником мэрия поздравила стариков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352869_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400153-ru.html

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29 декабря 2016, 9:29       Комментарии

Теплые пледы, сладости и пироги к чаю. Мэрия Бишкека вручила новогодние подарки постояльцам социального стационарного учреждения для пожилых лиц и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Бишкекский дом-интернат для престарелых (БДИП) функционирует с 1961 года, в октябре ему исполнилось 55 лет. За эти годы учреждение приняло более 13 тысяч пожилых граждан страны.
Ежегодно дом-интернат финансируется за счет средств районного бюджета на общую сумму более 20 млн сомов в год и рассчитан на 300 мест.
Бишкекское городское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья находится по адресу: ул. Абая, 93. Тел.: 54-15-74, 0772 80-22-36.
БДИП оказывает социальные, медицинские, гуманитарные и другие услуги проживающим в данном учреждении. Лицам, находящимся в учреждении, предоставляется трехразовое бесплатное питание, банно-прачечные услуги, организован досуг, медицинский осмотр, обеспечиваются одеждой.
На сегодняшний день в БДИП проживает свыше 200 человек.

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