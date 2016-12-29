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Четыре человека погибли в ДТП в Сузаке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400152-ru.html

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29 декабря 2016, 9:26       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду в Сузакском районе Джалал-Абадской области, вследствие чего четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, авария произошла на 558-м километре трассы Бишкек - Ош примерно в 17.50.
Грузовик марки MAN столкнулся с малолитражкой Honda Fit. В результате ДТП на месте погибли пассажиры легковушки - две женщины и двое мужчин. Все они оказались жителями села Кенеш Базар-Коргонского района.
Спасатели выехали на место аварии и с помощью спецсредств извлекли тела погибших. Врачи скорой помощи доставили тела в морг областной больницы.
Водитель грузовика был задержан сотрудниками патрульной милиции и доставлен в районное отделение милиции.

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