Четыре человека погибли в ДТП в Сузаке

29 декабря 2016, 9:26 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду в Сузакском районе Джалал-Абадской области, вследствие чего четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на 558-м километре трассы Бишкек - Ош примерно в 17.50.

Грузовик марки MAN столкнулся с малолитражкой Honda Fit. В результате ДТП на месте погибли пассажиры легковушки - две женщины и двое мужчин. Все они оказались жителями села Кенеш Базар-Коргонского района.

Спасатели выехали на место аварии и с помощью спецсредств извлекли тела погибших. Врачи скорой помощи доставили тела в морг областной больницы.

Водитель грузовика был задержан сотрудниками патрульной милиции и доставлен в районное отделение милиции.