Под лавиной остался чабан в Нарынской области

29 декабря 2016, 9:36 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Нарынской области под снежной лавиной остался чабан, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Как отметили в ведомстве, 28 декабря поступила информация о том, что на зимовке Кара-Добо в Жумгальском районе примерно в 15:00 часов сошедшая со склонов горы лавина придавила одного чабана.

Местные жители провели поисковые работы до наступления темноты, но без результатов. В МЧС они обратились вечером 28 декабря. Поисково-спасательные работы сегодня планируют провести спасатели пожарно-спасательной части Жумгальского района.

Личность оставшегося под лавиной, объем сошедшей лавины уточняются.