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Под лавиной остался чабан в Нарынской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400151-ru.html

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В Нарынской области под лавиной остался чабан

29 декабря 2016, 9:36       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Нарынской области под снежной лавиной остался чабан, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Как отметили в ведомстве, 28 декабря поступила информация о том, что на зимовке Кара-Добо в Жумгальском районе примерно в 15:00 часов сошедшая со склонов горы лавина придавила одного чабана.
Местные жители провели поисковые работы до наступления темноты, но без результатов. В МЧС они обратились вечером 28 декабря. Поисково-спасательные работы сегодня планируют провести спасатели пожарно-спасательной части Жумгальского района.
Личность оставшегося под лавиной, объем сошедшей лавины уточняются.

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