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В Джалал-Абадской области в автоаварии погибли четыре человека

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400150-ru.html

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Под лавиной остался чабан в Нарынской области

29 декабря 2016, 9:21       Комментарии

В Сузакском районе Джалал-Абадской области в автомобильной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, 28 декабря примерно в 17.50 на 558-м километре автодороги Бишкек - Ош столкнулись грузовая автомашина марки "МАН" (госномер S3198AZ) и "Хонда Фит" (госномер О2929АХ). На месте погибли четыре человека (две женщины и два мужчины) - все уроженцы села Первомайского Базар-Коргонского района.
Тела погибших доставлены в морг областной больницы, водитель грузовика доставлен в РОВД, сообщило ведомство.

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