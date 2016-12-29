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Рабочие из стран ЕАЭС с 1 января получат доступ к медицинским полисам в России

Источник:
http://24.kg/eaes/42526_raboch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400146-ru.html

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Для предпринимателей снизят стоимость железнодорожной перевозки грузов из России и Беларуси через Казахстан

29 декабря 2016, 9:29       Комментарии

С 1 января 2017 года в России трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза получат доступ к обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение (за исключением пенсионного) трудящихся стран союза и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. К социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование.
<ul> <li>Ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.</li> </ul> "С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами", - резюмировала член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

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