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Алексей Елисеев сообщил об отказе Интерпола искать его клиента из Кыргызстана

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42527_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400145-ru.html

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29 декабря 2016, 9:34       Комментарии

Адвокат Алексей Елисеев получил официальное уведомление от Интерпола о прекращении розыска его клиента из Кыргызстана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, от международной организации пришло уведомление об аннулировании "красного уведомления" (Red Notice) в отношении оппозиционного политического деятеля из Кыргызстана. Он подчеркивает, что этот человек ранее занимал в КР высокую государственную должность.
"Международный розыск в отношении него окончательно прекращен. Все его данные полностью удалены из всех баз данных (файлов) Интерпола. Статья 3 Конституции Интерпола работает! Можно констатировать, что в этом году Международная организация уголовной полиции существенно изменила политику и правоприменительную практику в отношении политически преследуемых лиц, особенно политических беженцев", - отметил Алексей Елисеев.
Белиз. Любимый офшор Кыргызстана Подробнее
Адвокат рад, что международные нормы о защите политически преследуемых беженцев полноценно имплементированы в регулятивную среду Интерпола. Это позволило преодолеть долгое время существовавшую коллизию между межгосударственными договоренностями по розыскной деятельности и международными механизмами защиты прав беженцев.
"Ранее подобная коллизия позволяла различным авторитарным режимам и всевозможного рода диктаторам использовать возможности Интерпола для сведения личных счетов, преследования политических оппонентов и других неугодных лиц. Теперь же этим недобросовестным и противоправным действиям поставлен жесткий юридический заслон", - заключил Алексей Елисеев.
<ul> <li>Отметим, имени клиента из Кыргызстана адвокат не называет, ссылаясь на конфиденциальность информации. В то же время в нашей стране он защищал только одного клиента: сына экс-президента страны - Максима Бакиева. </li> </ul> Кстати, имя самого Алексея Елисеева вновь всплыло в Кыргызстане во время "Белизгейта". Выяснилось, что уже после апрельской революции 2010 года ему вернули адвокатскую лицензию, хотя он находился в международном розыске. По факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции.

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