Штормовое предупреждение — 29-30 декабря на дорогах страны сохраняется опасность схода лавин

29 декабря 2016, 9:15 Комментарии

С 29 по 30 декабря 2016 года в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах страны сохраняется опасность схода снежных лавин и заносов, снежного наката и гололедных явлений.

Как сообщила пресс-служба МЧС, речь идет о дорогах Бишкек-Ош (перевал Тоо-Ашуу) 121-138 км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90 км, Каныш-Кыя-Кызыл-Адыр 75-82 км, Красная Горка-Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Нарын (перевал Кара-Коо) 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44 км), Каракол-Энилчек (Чон-Ашуу) 45-92 и на автодороге Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Соок) 60-68 км.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.