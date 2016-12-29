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Более 1 млн сомов присвоили ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмотуБолее 1 млн сомов присвоили ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмотуНа автодорогах Бишкек—Ош и Нарын—Казарман проводится принудительный спуск лавинНа автодорогах Бишкек—Ош и Нарын—Казарман проводится принудительный спуск лавин

Штормовое предупреждение — 29-30 декабря на дорогах страны сохраняется опасность схода лавин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400143-ru.html

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29 декабря 2016, 9:15       Комментарии

С 29 по 30 декабря 2016 года в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах страны сохраняется опасность схода снежных лавин и заносов, снежного наката и гололедных явлений.
Как сообщила пресс-служба МЧС, речь идет о дорогах Бишкек-Ош (перевал Тоо-Ашуу) 121-138 км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90 км, Каныш-Кыя-Кызыл-Адыр 75-82 км, Красная Горка-Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Нарын (перевал Кара-Коо) 67-94 км (на участке Ийри-Суу 42-44 км), Каракол-Энилчек (Чон-Ашуу) 45-92 и на автодороге Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Соок) 60-68 км.
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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