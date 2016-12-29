29 декабря 2016, 9:16 Комментарии

Более 1 млн сомов присвоили ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмоту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Отуз-Адырского айыл окмоту Кара-Суйского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями "присвоение или растрата вверенного имущества", "злоупотребление должностным положением", "служебный подлог" и "халатность" УК КР.

"Установлено, что ответственные лица Отуз-Адырского айыл окмоту, путем исправления и внесения ложных сведений в соответствующие бухгалтерские документы, присвоили денежные средства на сумму 1 миллион 168 тысяч сомов. В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие", – говорится в сообщении.