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Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352871_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400139-ru.html

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29 декабря 2016, 9:21       Комментарии

Журнал "Форбс" назвал Скарлетт Йоханссон "самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года", передает Би-би-си.
За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая "Капитан Америка: Гражданская война" и фильм братьев Коэнов "Аве Цезарь!", совокупно собрали в мировом прокате 1,2 млрд долларов США.
Партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с 1,15 млрд долларов каждый.
В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.
Ежегодный список "Форбс" составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.
При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Самыми кассовыми актерами" могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.
В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике " Отряд самоубийц", собравшем в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс, снявшаяся в "Прибытии" и "Бэтмене против Супермена".
Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в этом списке в основном благодаря новым "Звездным войнам", вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме "Голос монстра" и детективе-триллере "Инферно".

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