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ОБСЕ подверглась хакерской атаке

Источник:
http://knews.kg/2016/12/obse-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400137-ru.html

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Сайт ГСИН вновь заработал после хакерской атаки

29 декабря 2016, 8:47       Комментарии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее IT-системы пострадали от хакеров, и назвала это "серьезным инцидентом", который поставил под угрозу информационную безопасность организации.
По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале ноября.
"Я не знаю, как долго это продолжалось, но это было очень серьезно", – сказал Би-би-си представитель организации.
По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была "скомпрометирована и подвергнута опасности".
При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.

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