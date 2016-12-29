ОБСЕ подверглась хакерской атаке

29 декабря 2016, 8:47 Комментарии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее IT-системы пострадали от хакеров, и назвала это "серьезным инцидентом", который поставил под угрозу информационную безопасность организации.

По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале ноября.

"Я не знаю, как долго это продолжалось, но это было очень серьезно", – сказал Би-би-си представитель организации.

По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была "скомпрометирована и подвергнута опасности".

При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.