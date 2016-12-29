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ОБСЕ подверглась хакерской атакеОБСЕ подверглась хакерской атаке

Прокуратура Кемина намерена лишить семейную пару родительских прав

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400136-ru.html

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29 декабря 2016, 8:58       Комментарии

Прокуратура Кемина намерена лишить семейную пару родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК КР по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.
"Проверкой выявлено, что А.Б. и М.П., родители несовершеннолетних девочек 2005 и 2009 года рождений, причинили здоровью младшей дочери физический и психический вред. В настоящее время уголовное дело передано в следственный отдел Кеминского РОВД для расследования. Кроме этого, прокуратурой района в Кеминский районный суд подано исковое заявление о лишении вышеупомянутых лиц родительских прав", – говорится в сообщении.

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