29 декабря 2016, 8:58 Комментарии

Прокуратура Кемина намерена лишить семейную пару родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК КР по факту жестокого обращения с несовершеннолетним.

"Проверкой выявлено, что А.Б. и М.П., родители несовершеннолетних девочек 2005 и 2009 года рождений, причинили здоровью младшей дочери физический и психический вред. В настоящее время уголовное дело передано в следственный отдел Кеминского РОВД для расследования. Кроме этого, прокуратурой района в Кеминский районный суд подано исковое заявление о лишении вышеупомянутых лиц родительских прав", – говорится в сообщении.