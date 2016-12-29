Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ОБСЕ подверглась хакерской атакеОБСЕ подверглась хакерской атакеНа съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPadНа съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPad

Социальная ответственность в действии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/sotsia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400135-ru.html

Похожие новости

Социальный отдел мэрии Бишкека представляет специальный онлайн проект "Новый год"

Социальная ответственность в действии

Российский проект "Жить" выпустил новогодний социальный ролик

Н.Кушнарев: "Информационная система субконтрактации в промышленности обеспечит эффективное взаимодействие предприятий стран ЕАЭС

Депутатская неприкосновенность не сможет спасти от ответственности Салянову

29 декабря 2016, 8:36       Комментарии

Beeline закупил препараты крови для отделения гематологии Наццентра охраны материнства и детства, а также оказал поддержку шести детским домам страны.
Телеком-оператор оказал поддержку в приобретении необходимых препаратов крови для пациентов отделения гематологии Национального центра охраны материнства и детства. Была закуплена очередная партия препаратов крови на 100 тыс.
Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО "Скай Мобайл": "Отделению гематологии Beeline помогает много лет. В этот раз мы передаем партию препаратов крови, закупленную по запросу врачей. Не всем известно, какие огромные средства нужны для качественного лечения таких сложных заболеваний, в каких непростых условиях приходится работать медикам – порой не хватает элементарных расходных материалов, не то что дорогостоящих лекарств, при этом большинство пациентов не в состоянии их закупать самостоятельно. От всей души благодарю врачей за их самоотверженный труд и поздравляю с Новым годом! Искренне желаю медикам и их пациентам, чтобы все серьезные переживания по поводу здоровья остались в уходящем году, а новый год подарил надежду, добро, веру в лучшее, благополучие и привнес в жизнь настоящее чудо".
Помимо приобретения медицинских препаратов, Beeline оказал поддержку детским домам республики, закупив по запросам их администраций строительные материалы, бытовую технику, продукты питания, мыломоющие средства и игрушки. Все это уже доставлено адресатам. Кроме того, по традиции, присоединился к благотворительной деятельности компании ее коллектив. Сотрудники Beeline по личной инициативе приобрели на свои средства для воспитанников детских домов новогодние подарки – сладости, игрушки, одежду и организовали праздничные мероприятия, переодевшись в новогодних персонажей.
1 of 7

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум