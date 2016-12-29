Социальная ответственность в действии

29 декабря 2016, 8:36 Комментарии

Beeline закупил препараты крови для отделения гематологии Наццентра охраны материнства и детства, а также оказал поддержку шести детским домам страны.

Телеком-оператор оказал поддержку в приобретении необходимых препаратов крови для пациентов отделения гематологии Национального центра охраны материнства и детства. Была закуплена очередная партия препаратов крови на 100 тыс.

Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО "Скай Мобайл": "Отделению гематологии Beeline помогает много лет. В этот раз мы передаем партию препаратов крови, закупленную по запросу врачей. Не всем известно, какие огромные средства нужны для качественного лечения таких сложных заболеваний, в каких непростых условиях приходится работать медикам – порой не хватает элементарных расходных материалов, не то что дорогостоящих лекарств, при этом большинство пациентов не в состоянии их закупать самостоятельно. От всей души благодарю врачей за их самоотверженный труд и поздравляю с Новым годом! Искренне желаю медикам и их пациентам, чтобы все серьезные переживания по поводу здоровья остались в уходящем году, а новый год подарил надежду, добро, веру в лучшее, благополучие и привнес в жизнь настоящее чудо".

Помимо приобретения медицинских препаратов, Beeline оказал поддержку детским домам республики, закупив по запросам их администраций строительные материалы, бытовую технику, продукты питания, мыломоющие средства и игрушки. Все это уже доставлено адресатам. Кроме того, по традиции, присоединился к благотворительной деятельности компании ее коллектив. Сотрудники Beeline по личной инициативе приобрели на свои средства для воспитанников детских домов новогодние подарки – сладости, игрушки, одежду и организовали праздничные мероприятия, переодевшись в новогодних персонажей.

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