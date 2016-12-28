На съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPad

29 декабря 2016, 8:33 Комментарии

На Всемирном конгрессе хакеров публике впервые показали северокорейский планшет Woolim – современное средство контроля и пропаганды, пишет Naked Science.

Всемирный конгресс хакеров (Chaos Communication Congress) организуется известной группой Chaos Computer Club. В нынешнем году мероприятие прошло уже в 33-й раз, и как всегда на нем были представлены лекции, семинары и презентации новейших технологий. Одну из них заполучили компьютерщики Флориан Граноу (Florian Grunow), Никлас Шайс (Niklaus Schiess) и Мануэль Любецки (Manuel Lubetzki) – редчайший планшет Woolim, который используется в закрытой от посторонних глаз Северной Корее.

Граноу и его соавторы раскрыли много интересного о компьютерной индустрии в КНДР – в частности показали операционную систему RedStar OS, реализованную на платформе Linux. После доклада группа правозащитников из Южной Кореи вручила им необычный планшет. По словам Граноу, "он изрядно заблокирован": функциональность Woolim заметно ограничена, хотя в принципе он представляет собой ничем не выдающийся Android-планшет, произведенный китайской компанией Hoozo.

Из устройства удалены отдельные компоненты (например, модули Wi-Fi и Bluetooth), а также установлено северокорейское программное обеспечение. В него загружены PDF с инструкциями по использованию и комплект стандартных политических и пропагандистских книг. Поставлены программы для онлайн-подключения к вещанию местного телевидения и "Кимнету" – собственной, закрытой северокорейской компьютерной сети. Имеются также образовательные приложения – такие как китайский, русский и французский словари – несколько обучающих программ и игр для детей. Интересно, что на Woolim установлена Angry Birds в слегка адаптированной версии.

Помимо этого, функциональность планшета сильно ограничена. Пользователь не может скачать файл или установить новое приложение, а при попытке открыть документ система проверяет его криптографическую подпись. Такую идентификацию автоматически получают файлы либо созданные самим устройством в ходе работы, либо прошедшие государственную цензуру, и без нее открыть их невозможно. Судя по дате выпуска – 2015 г. – планшет может быть одной из самых последних моделей в КНДР.