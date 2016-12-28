Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Социальная ответственность в действииСоциальная ответственность в действииПринц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 годуПринц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 году

На съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPad

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352860_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400134-ru.html

Похожие новости

ОБСЕ подверглась хакерской атаке

День 28 Декабря: Не туда съездил или как вице-спикерский шоппинг закончился отставкой

Хакер-подросток взломал базу данных. ФБР США вздрогнуло

Юный шахматист Руслан Съездбеков стал чемпионом Западной Азии

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл два "золота" на чемпионате Азии по шахматам

29 декабря 2016, 8:33       Комментарии

На Всемирном конгрессе хакеров публике впервые показали северокорейский планшет Woolim – современное средство контроля и пропаганды, пишет Naked Science.
Всемирный конгресс хакеров (Chaos Communication Congress) организуется известной группой Chaos Computer Club. В нынешнем году мероприятие прошло уже в 33-й раз, и как всегда на нем были представлены лекции, семинары и презентации новейших технологий. Одну из них заполучили компьютерщики Флориан Граноу (Florian Grunow), Никлас Шайс (Niklaus Schiess) и Мануэль Любецки (Manuel Lubetzki) – редчайший планшет Woolim, который используется в закрытой от посторонних глаз Северной Корее.
Граноу и его соавторы раскрыли много интересного о компьютерной индустрии в КНДР – в частности показали операционную систему RedStar OS, реализованную на платформе Linux. После доклада группа правозащитников из Южной Кореи вручила им необычный планшет. По словам Граноу, "он изрядно заблокирован": функциональность Woolim заметно ограничена, хотя в принципе он представляет собой ничем не выдающийся Android-планшет, произведенный китайской компанией Hoozo.
Из устройства удалены отдельные компоненты (например, модули Wi-Fi и Bluetooth), а также установлено северокорейское программное обеспечение. В него загружены PDF с инструкциями по использованию и комплект стандартных политических и пропагандистских книг. Поставлены программы для онлайн-подключения к вещанию местного телевидения и "Кимнету" – собственной, закрытой северокорейской компьютерной сети. Имеются также образовательные приложения – такие как китайский, русский и французский словари – несколько обучающих программ и игр для детей. Интересно, что на Woolim установлена Angry Birds в слегка адаптированной версии.
Помимо этого, функциональность планшета сильно ограничена. Пользователь не может скачать файл или установить новое приложение, а при попытке открыть документ система проверяет его криптографическую подпись. Такую идентификацию автоматически получают файлы либо созданные самим устройством в ходе работы, либо прошедшие государственную цензуру, и без нее открыть их невозможно. Судя по дате выпуска – 2015 г. – планшет может быть одной из самых последних моделей в КНДР.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум