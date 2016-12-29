Negatiff: В Бишкеке мужчина выстрелил себе в голову

29 декабря 2016, 8:11 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

В Бишкеке мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. В данный момент ведется расследование. По предварительным данным, это произошло случайно.

Климатические условия Кыргызстана способствуют тому, что с наступлением зимнего периода ежегодно возрастает опасность возникновения инфекций, передающихся с пищей. Специалисты предупреждают, что салаты, вареное мясо, казы, чучук являются наиболее опасными продуктами для возникновения инфекций.

"Убийство трех женщин в Киргшелке": Один из несовершеннолетних подсудимых пытался совершить побег.

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 108 пищевых отравлений бактериального происхождения, из них 65 случаев ботулизма.

Ежегодно в мирное время погибают около 10 милиционеров. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.

В 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников. Об этом 28 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Курманбек Исаков, отвечая на вопросы.