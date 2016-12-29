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Принц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 годуПринц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 годуPositiff: Президент наградил сильных духом — главу объединения инвалидов, участницу группы "Тумар" и жителя НарынаPositiff: Президент наградил сильных духом — главу объединения инвалидов, участницу группы "Тумар" и жителя Нарына

Negatiff: В Бишкеке мужчина выстрелил себе в голову

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400133-ru.html

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29 декабря 2016, 8:11       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
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