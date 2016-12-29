Принц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 году

29 декабря 2016, 8:17 Комментарии

Британское издание The Daily Mail составила свой список самых невоспитанных знаменитостей 2016 года. И на первом месте расположились принц Уильям и Кейт Миддлтон, сообщает Росбалт.

Нелестного звания они удостоены за то, что опоздали на одно из мероприятий в ходе официального визита в Канаду в сентябре этого года.

На втором месте - Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, которые будучи кандидатами в президенты США и соперниками, отказались пожать друг другу руки на дебатах в октябре.

В номинации "Самое худшее приветствие" невоспитанным признан канадский премьер Джастин Трюдо за то, что хотел пожать руку принцу Джорджу.

За "Самую худшую привычку" отмечена американская певица Бритни Спирс – она любит жевательную резинку и демонстрирует это на публике.

Принца Гарри наградили титулом "Лучшего метателя игрушек из коляски" из-за его претензий к журналистам в начале 2016 года.

Спортсмен Энди Мюррей – победитель Уимблдона среди мужчин – стал также чемпионом по отсутствию галантности. Он отказался выполнить традицию чемпионата и пригласить на первый танец чемпионку среди женщин, а это была Серена Уильямс.