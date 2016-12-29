Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPadНа съезде хакеров продемонстрировали северокорейский iPadNegatiff: В Бишкеке мужчина выстрелил себе в головуNegatiff: В Бишкеке мужчина выстрелил себе в голову

Принц Уильям и его жена признаны самыми невоспитанными в 2016 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352859_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400132-ru.html

Похожие новости

Т.Абдылдаев, Самыйбек кызы Адина и Р.Усенкожоев награждены медалями "Даңк"

Forbes: Кыргызстан – одна из самых впечатляющих и недооцененных стран мира

Медики: Январь - самый смертоносный месяц в году

Самые опасные кыргызстанки, разыскиваемые Интерполом

От снабженца террористов до расчлененки. Самые громкие процессы 2016 года

29 декабря 2016, 8:17       Комментарии

Британское издание The Daily Mail составила свой список самых невоспитанных знаменитостей 2016 года. И на первом месте расположились принц Уильям и Кейт Миддлтон, сообщает Росбалт.
Нелестного звания они удостоены за то, что опоздали на одно из мероприятий в ходе официального визита в Канаду в сентябре этого года.
На втором месте - Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, которые будучи кандидатами в президенты США и соперниками, отказались пожать друг другу руки на дебатах в октябре.
В номинации "Самое худшее приветствие" невоспитанным признан канадский премьер Джастин Трюдо за то, что хотел пожать руку принцу Джорджу.
За "Самую худшую привычку" отмечена американская певица Бритни Спирс – она любит жевательную резинку и демонстрирует это на публике.
Принца Гарри наградили титулом "Лучшего метателя игрушек из коляски" из-за его претензий к журналистам в начале 2016 года.
Спортсмен Энди Мюррей – победитель Уимблдона среди мужчин – стал также чемпионом по отсутствию галантности. Он отказался выполнить традицию чемпионата и пригласить на первый танец чемпионку среди женщин, а это была Серена Уильямс.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум