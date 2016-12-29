Positiff: Президент наградил сильных духом — главу объединения инвалидов, участницу группы "Тумар" и жителя Нарына

29 декабря 2016, 8:02 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить...

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев наградил медалями "Даңк" Турсунбека Абдылдаева, Самыйбек кызы Адинай и Рахатбека Усенкожоева. Они награждены за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями "Даңк".

Кыргызстан вошел в ТОП самых бюджетных стран для отдыха в 2017 году в рейтинге американского Forbes.

Первое место занял Северный Вьетнам, а Кыргызстан - второе. По мнению журнала, республика является одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Столица Бишкек - невероятный центр для изучения Центральной Азии, остатков Шелкового пути - таких, как башня Бурана.

В преддверии Нового года в разных ведомствах и организациях проводятся праздничные мероприятия и елки для детей. О том, как госорганы поздравляют детей, можно прочитать в материале по ссылке.

Информационное агентство АКИpress представляет вам школьников, прославивших Кыргызстан за рубежом в 2016 году.

В городе Каракол 11-летняя местная жительница Айдана Кайыкова занимается ручным ремеслом. Айдана делает из бисера и бус украшения. Она сначала рисует эскизы, а затем делает украшения.

Британская телерадиокорпорация Би-Би-Си включила кочевницу-воина Сайкал из трилогии "Манас" в список "100 женщин мира 2016". "Кыргызский национальный герой Манас однажды влюбился и воевал с дочерью главного кочевника. Ее звали Сайкал, и это ее история", - пишет Би-Би-Си. Телевизионщики сняли короткое видео о Сайкал, который можно посмотреть по ссылке.

Общественный фонд "Prima", который занимается продвижением музыкальной культуры Кыргызстана, подарил всем кыргызстанцам новогодний подарок - знакомая с детства песня "Елочка" прозвучала в стиле джаз. Ее исполнили отечественные звезды.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях в отдельных районах снег, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории дождь, снег, в горных и предгорных районах снег, местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: 0...-5

днем: +1...+6

Таласская область

ночью: 0...-5

днем: 0...+5

Баткенская область

ночью: -3...+2

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...+2

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -3...-8

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -14...-19

днем: -7...-12

В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +4...+6.