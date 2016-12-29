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Positiff: Президент наградил сильных духом — главу объединения инвалидов, участницу группы "Тумар" и жителя Нарына

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400131-ru.html

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29 декабря 2016, 8:02       Комментарии

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Днем на большей части территории дождь, снег, в горных и предгорных районах снег, местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
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