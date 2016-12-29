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Социальный отдел мэрии Бишкека представляет специальный онлайн проект "Новый год"Социальный отдел мэрии Бишкека представляет специальный онлайн проект "Новый год"

Комитет солдатских матерей навестил находящихся на лечении военнослужащих

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400129-ru.html

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Депутаты комитета по госустройству вновь не пришли на заседание

29 декабря 2016, 3:24       Комментарии

В преддверии новогодних праздников Республиканский комитет солдатских совместно с Генеральным штабом вооруженных сил посетил военнослужащих, находящихся в лечебных учреждениях Бишкекского и Ошского гарнизонов.
В ходе посещения воинской части председатель комитета Уулкан Байгубатова от имени всех солдатских матерей поблагодарила руководство и медперсонал за вклад, вносимый военными врачами в дело оздоровления военнослужащих Кыргызстана.
Ранее, 27 декабря текущего года, представители комитета навестили военнослужащих, находящихся на лечении в санитарной части Департамента охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний.

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