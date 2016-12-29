Комитет солдатских матерей навестил находящихся на лечении военнослужащих

29 декабря 2016, 3:24 Комментарии

В преддверии новогодних праздников Республиканский комитет солдатских совместно с Генеральным штабом вооруженных сил посетил военнослужащих, находящихся в лечебных учреждениях Бишкекского и Ошского гарнизонов.

В ходе посещения воинской части председатель комитета Уулкан Байгубатова от имени всех солдатских матерей поблагодарила руководство и медперсонал за вклад, вносимый военными врачами в дело оздоровления военнослужащих Кыргызстана.

Ранее, 27 декабря текущего года, представители комитета навестили военнослужащих, находящихся на лечении в санитарной части Департамента охраны и конвоирования при Государственной службе исполнения наказаний.