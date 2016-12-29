Социальный отдел мэрии Бишкека представляет специальный онлайн проект "Новый год"

29 декабря 2016, 2:19 Комментарии

Международный информационный сервис "2 ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека подготовили специальный проект "Новый год".

Городской информационный сервис поможет жителям сориентироваться в праздничных мероприятиях Бишкека. Дополнительный слой "Новый год" доступен на 2gis.kg и показывает, где можно полюбоваться на нарядные елки и салют, афишу праздничных концертов, время и место проведения новогодних ярмарок.

Афиша даст возможность заранее узнать время и место проведения главных праздничных мероприятий, а также составить маршрут прогулок поможет информация о местах проведения народных гуляний.

Центральная площадь "Ала-Тоо" станет главным местом новогодних мероприятий. 31 декабря с 12:00 здесь начнутся народные гуляния, пройдет праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады, а ровно в полночь состоится праздничный новогодний фейерверк.

Cлой с мероприятиями включается в правом верхнем углу экрана и доступен по ссылке: https://goo.gl/smeEGL.