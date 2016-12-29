Глава миграционной службы подчеркнул необходимость предвыездной подготовки граждан

29 декабря 2016, 1:10 Комментарии

Председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев провел встречу с сотрудниками подведомственного информационно-консультационного центра.

В ходе встречи М.Айдаралиев ознакомился с работой центра, отметив необходимость осуществления качественных консультаций, обеспечения адресности консультаций и предвыездной подготовки граждан, планирующих работать за границей.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей на 2017 год является систематизация подходов в оказании помощи мигрантам на местах и отметил важность работы представительства Государственной службы миграции в Российской Федерации.

Также был обсужден вопрос открытия региональных представительств службы во всех областях страны.