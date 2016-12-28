В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 29 декабря возможны перерывы в электроснабжении

28 декабря 2016, 20:45 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 29 декабря в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ул. Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, пер. Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский, Калымский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Северная"
</td> </tr> <tr> <td> ул. Таш-Кумырская
</td> <td> 09:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> ТП № 1988 (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Кольбаева, Чкалова, пер.Каджисайский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> переключение ЛЭП 0,4 кВ на СИПы от ТП № 946
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр. Джал 23 № 86
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Махатмы Ганди, Окрайная
</td> <td> монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 577
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат, Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова, пер.Ашхабадский)
</td> <td> ТП №№ 3029, 92, 138, 108 (устранение дефектов)
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Джаны-Пахта
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"; ТП № 168 (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> с. Селекционное (ул.Кипкалова, Проектируемая, Парковая)
</td> <td> монтаж новых проводов 0,4 кВ от ТП № 284
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 19, 21, 22)
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> </table>