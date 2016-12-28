В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 29 декабря возможны перерывы в электроснабжении

28 декабря 2016, 20:45 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 29 декабря в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ул. Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, пер. Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский, Калымский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Северная"

</td> </tr> <tr> <td> ул. Таш-Кумырская

</td> <td> 09:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> ТП № 1988 (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Кольбаева, Чкалова, пер.Каджисайский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> переключение ЛЭП 0,4 кВ на СИПы от ТП № 946

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр. Джал 23 № 86

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Махатмы Ганди, Окрайная

</td> <td> монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 577

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат, Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова, пер.Ашхабадский)

</td> <td> ТП №№ 3029, 92, 138, 108 (устранение дефектов)

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Джаны-Пахта

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"; ТП № 168 (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> с. Селекционное (ул.Кипкалова, Проектируемая, Парковая)

</td> <td> монтаж новых проводов 0,4 кВ от ТП № 284

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 19, 21, 22)

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> </table>