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В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42520_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400124-ru.html

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28 декабря 2016, 20:14       Комментарии

Республиканский фонд охраны природы и развития лесной природы объявил тендер на покупку фотоловушек для мониторинга популяции снежного барса в Кыргызстане.
Со специального счета выделили 4,5 миллиона сомов. Закупка проводится методом заключения прямого договора, так как ранее объявленные торги не состоялись.
Камеры должны работать в режиме "день/ночь" при температуре от -35 до +45 градусов. Дальность срабатывания - от 0,5 метра до 25 метров и более.
Ранее установленные фотоловушки в Государственном природном парке "Хан-Тенири" и Сарычат-Ээрташском государственном природном заповеднике запечатлели сурка, лисицу, косулю, архара, барса, медведя.
Напомним, в Кыргызстане в 2017 году пройдет саммит по сохранению снежного барса.

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