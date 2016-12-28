В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

28 декабря 2016, 20:14 Комментарии

Республиканский фонд охраны природы и развития лесной природы объявил тендер на покупку фотоловушек для мониторинга популяции снежного барса в Кыргызстане.

Со специального счета выделили 4,5 миллиона сомов. Закупка проводится методом заключения прямого договора, так как ранее объявленные торги не состоялись.

Камеры должны работать в режиме "день/ночь" при температуре от -35 до +45 градусов. Дальность срабатывания - от 0,5 метра до 25 метров и более.

Ранее установленные фотоловушки в Государственном природном парке "Хан-Тенири" и Сарычат-Ээрташском государственном природном заповеднике запечатлели сурка, лисицу, косулю, архара, барса, медведя.

Напомним, в Кыргызстане в 2017 году пройдет саммит по сохранению снежного барса.