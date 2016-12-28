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В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушекВ Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

Эксперты назвали худшие гаджеты 2016 года

 

Фотографии: 24.kg

     

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42486_e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400123-ru.html

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Forbes назвал Кыргызстан дешевой страной для отдыха в 2017 году

28 декабря 2016, 20:21       Комментарии

Портал Engadget назвал худшие устройства 2016 года. В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.
Одним из главных разочарований года специалисты назвали Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смартфона.
Кроме Note 7 портал внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость - около $700.
За высокую цену - $1,5 тысячи - порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.
В антирейтинге значится и ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, так как на нем практически невозможно печатать вслепую.
Умные наушники Vinci с сенсорным экраном попали в список за нелепый внешний вид и сенсорный дисплей на внешней стороне одной из чаш.
Худшим гаджетом 2016 года назвали также дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж, и переходник для наушников iPhone 7.

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