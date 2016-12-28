На Токтогульской ГЭС продолжают устранять последствия аварии

28 декабря 2016, 19:42 Комментарии

В Кыргызстане на Токтогульской ГЭС продолжается ремонт после аварии, специалисты начали изоляцию нового кабеля. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Национальном энергохолдинге.

Отмечается, что специалисты приступили к изоляции кабельной линии. Работы продлятся два дня. Новый кабель уже проложили, соединили, теперь предстоит его запаять.

Энергетики планируют запустить второй гидроагрегат ГЭС после 10 января.

<ul> <li>Повреждение произошло на кабельной линии 500 кВ, фаза С, ниже муфты на 15 метров. Заменить планируется 28 метров кабеля. Он есть в резерве. Весной начнется полная замена кабельной линии.</li> </ul> Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.