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Октябрьский район Бишкека останется на Новый год без елок и иллюминации

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42519_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400120-ru.html

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28 декабря 2016, 19:51       Комментарии

Октябрьская районная государственная администрация 17 декабря объявила тендер на покупку пиротехники, елок, гирлянд. Об этом сообщили на портале госзакупок.
<ul> <li>На организацию фейерверка в парке Победы выделили 561 тысячи 550 сомов, на приобретение елок - 700 тысяч сомов, на гирлянды и расходные материалы - 105 тысяч 450 сомов. </li> </ul> Отмечается, что 26 декабря состоялось вскрытие конкурсных заявок. Пиротехнические изделия за 554,4 тысячи сомов поставит предприниматель Евгений Красный.
Другие участники - ОсОО "РосБитум" предложили организовать салют за 561 тысячу 253 сома, ОсОО Grand PRO - за 562 тысячи 15 сомов. Их заявки отклонили, выбрав наименьшую по стоимости.
На поставку елок и гирлянд поступило по две заявки от ОсОО "РосБитум" и Grand PRO. Первая компания оценила елки в 699 тысяч 522 сома, гирлянды - в 105,4 тысячи сомов. Второй участник готов поставить елки за 686 тысяч сомов, гирлянды - за 106 тысяч 540 сомов.
Тендерная комиссия отменила закупку елок и гирлянд, ссылаясь на закон "О государственных закупках", в частности на недостаточное число участников тендера.
<ul> <li>Однако в законе говорится, при проведении конкурса упрощенным методом для обеспечения конкуренции и эффективного отбора закупающая организация рассматривает конкурсные заявки товаров, работ и услуг не менее чем двух поставщиков.</li> </ul> Гирляндами планировалось украсить улицу Байтика баатыра, 4 искусственные восьмиметровые елки установить в Октябрьском районе.

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