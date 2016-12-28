29 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

28 декабря 2016, 20:00 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке:

<ul> <li>9.00-18.00 - улицы Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, переулки Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский, Калымский;</li> <li>улицы Кольбаева, Чкалова, переулок Каджисайский;</li> <li>9.00-15.00 - улица Таш-Кумырская;</li> <li>9.00-17.00 - микрорайон "Джал-23", № 86;</li> <li>улицы Махатмы Ганди, Окрайная;</li> <li>улицы Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат жилмассива "Арча-Бешик", Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова, переулок Ашхабадский.</li> </ul>

В Чуйской области:

<ul> <li>9.00-17.00 - село Джаны-Пахта;</li> <li>улицы Кипкалова, Проектируемая, Парковая в селе Селекционном;</li> <li>8.30-17.00 - "Квартал ковровщиков", №№19, 21, 22 в городе Кара-Балте.</li> </ul>