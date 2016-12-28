Для предпринимателей снизят стоимость железнодорожной перевозки грузов из России и Беларуси через Казахстан

28 декабря 2016, 19:33 Комментарии

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписано соглашение о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, соглашением предусматривается применение Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в Кыргызстан и из Кыргызстана. Этот тариф в разы дешевле транзитного тарифа.

Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции, стоимость транспортировки грузов по территории Казахстана из России и Беларуси будет значительно снижена. В связи с этим ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.