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Для предпринимателей снизят стоимость железнодорожной перевозки грузов из России и Беларуси через Казахстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/dlya-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400118-ru.html

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28 декабря 2016, 19:33       Комментарии

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписано соглашение о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, соглашением предусматривается применение Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в Кыргызстан и из Кыргызстана. Этот тариф в разы дешевле транзитного тарифа.
Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции,  стоимость транспортировки грузов по территории Казахстана из России и Беларуси будет значительно снижена. В связи с этим ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.

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