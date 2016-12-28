Для кыргызстанцев снизят стоимость транзита грузов через Казахстан

28 декабря 2016, 19:42 Комментарии

Для отечественных предпринимателей снизят стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Белоруссии. Соответствующее соглашение подписали Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР.

Документ предусматривает применение Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в/из Кыргызстана, который в разы дешевле транзитного тарифа.

Таким образом, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции из/в Кыргызстана стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Белоруссии будет значительно снижена, в связи с чем, ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и как следствие снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.