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Вице-спикер Алимбеков подал в отставку после поездки на Тайвань

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400116-ru.html

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Нурбек Алимбеков покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша

28 декабря 2016, 19:27       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков заявил корреспонденту Sputnik, что уходит в отставку, чтобы не испортились отношения между Кыргызстаном и Китаем.
По словам Алимбекова, на Тайвань он ездил по личным делам.
"На встречах я не обсуждал политические вопросы и не подписывал никакие документы, но тайваньские СМИ почему-то написали, что я совершил официальную поездку", - рассказал вице-спикер.
Он отметил, что после этого Китай обратился в МИД КР с претензиями.
"Чтобы не испортить дружественные отношения между Кыргызстаном и Китаем, я подал в отставку", - заявил политик.
Он подчеркнул, что ранее дважды выезжал на Тайвань. На этот раз он побывал там с 6 по 21 декабря по делам гуманитарного и торгово-экономического характера.
Алимбеков стал вице-спикером Жогорку Кенеша 6 ноября 2015 года по представлению фракции "Кыргызстан".
КНР и Тайвань не признают независимость друг друга.

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