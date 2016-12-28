Вице-спикер Алимбеков подал в отставку после поездки на Тайвань

28 декабря 2016, 19:27 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков заявил корреспонденту Sputnik, что уходит в отставку, чтобы не испортились отношения между Кыргызстаном и Китаем.

По словам Алимбекова, на Тайвань он ездил по личным делам.

"На встречах я не обсуждал политические вопросы и не подписывал никакие документы, но тайваньские СМИ почему-то написали, что я совершил официальную поездку", - рассказал вице-спикер.

Он отметил, что после этого Китай обратился в МИД КР с претензиями.

"Чтобы не испортить дружественные отношения между Кыргызстаном и Китаем, я подал в отставку", - заявил политик.

Он подчеркнул, что ранее дважды выезжал на Тайвань. На этот раз он побывал там с 6 по 21 декабря по делам гуманитарного и торгово-экономического характера.

Алимбеков стал вице-спикером Жогорку Кенеша 6 ноября 2015 года по представлению фракции "Кыргызстан".

КНР и Тайвань не признают независимость друг друга.