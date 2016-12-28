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Для Кыргызстана снизят тарифы на железнодорожные перевозки из РФ и Беларуси

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400115-ru.html

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28 декабря 2016, 19:42       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом из России и Беларуси по территории Казахстана будет заметно снижена для предпринимателей из Кыргызстана, сообщает пресс-служба правительства.
26 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего евразийского экономического совета и в результате переговоров Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева было подписано соглашение "О применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики".
Документ предусматривает использование Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в/из Кыргызстана, который дешевле транзитного тарифа в несколько раз.
Таким образом, ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другие товары для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения КР.

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