Для Кыргызстана снизят тарифы на железнодорожные перевозки из РФ и Беларуси

28 декабря 2016, 19:42 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом из России и Беларуси по территории Казахстана будет заметно снижена для предпринимателей из Кыргызстана, сообщает пресс-служба правительства.

26 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего евразийского экономического совета и в результате переговоров Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева было подписано соглашение "О применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики".

Документ предусматривает использование Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в/из Кыргызстана, который дешевле транзитного тарифа в несколько раз.

Таким образом, ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другие товары для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения КР.