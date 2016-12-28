Казахстан выделит Кыргызстану первый транш в размере 7,5 млн долларов США для интеграции в ЕАЭС

28 декабря 2016, 19:18 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) 26 декабря 2016 года в по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Казахстана Нурсултана Назарбаева подписаны Соглашение между правительствами двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и Протокол между правительствами КР и РК о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Соглашение и Протоколы предусматривают оказание помощи со стороны Казахстана технической помощи в сумме 100 млн долларов США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению КР к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

Согласно Соглашению помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе КР будет выделено 7,5 млн долларов США.