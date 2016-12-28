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Воспитанникам школ-интернатов будут выделять на питание не 40 сомов, а 110 сомов в деньВоспитанникам школ-интернатов будут выделять на питание не 40 сомов, а 110 сомов в деньКазахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭСКазахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

Казахстан выделит Кыргызстану первый транш в размере 7,5 млн долларов США для интеграции в ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400114-ru.html

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Казахстан выделит $7,5 млн на обустройство объектов таможенной инфраструктуры

28 декабря 2016, 19:18       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) 26 декабря 2016 года в по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Казахстана Нурсултана Назарбаева подписаны Соглашение между правительствами двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и Протокол между правительствами КР и РК о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Соглашение и Протоколы предусматривают оказание помощи со стороны Казахстана технической помощи в сумме 100 млн долларов США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению КР к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.
Согласно Соглашению помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе КР будет выделено 7,5 млн долларов США.

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