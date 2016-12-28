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Для предпринимателей КР снизят стоимость железнодорожных грузовых перевозок по территории Казахстана из РФ и Белоруссии

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400113-ru.html

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28 декабря 2016, 19:24       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Казахстана Нурсултана Назарбаева подписано Соглашение между двумя странами о применении Порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Данным соглашением предусматривается применение Республикой Казахстан унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан в/из Кыргызской Республики, который в разы дешевле транзитного тарифа.
Таким образом, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции из/в Кыргызской Республики стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан из России и Белоруссии будет значительно снижена, в связи с чем, ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и как следствие снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.

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